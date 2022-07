Ricky Martin rischia 50 anni di carcere per incesto col nipote! Gli avvocati: 'Solo bugie'

Dopo le ultime novità sul caso Armie Hammer, un'altra bomba è scoppiata nel mondo dello spettacolo questa mattina, quando il cantante Ricky Martin è stato accusato di incesto dal nipote, che ha denunciato violenze sessuali che potrebbero costare alla star oltre 50 anni di prigione.

Tutto è iniziato circa due settimane fa, quando il cantante - che a maggio è stato annunciato come protagonista di Mrs American Pie, nuova serie tv di Apple - aveva ricevuto un ordine restrittivo che gli impediva di contattare la persona che aveva richiesto, rimasta inizialmente protetta da anonimato. Qualche giorno dopo però le indagini del mondo del gossip avevano scovato la verità, e il famoso quotidiano Marca aveva rivelato l’anonimato dell’accusatore grazie al lavoro di Eric Martin, fratello di Ricky: la presunta vittima richiedente dell'ordine restrittivo è stata identificata Dennis Yadiel Sanchez, nipote 21enne di Ricky Martin, cosa che ha introdotto nel caso l'ipotesi di incesto.

Durissima, in questi minuti, la replica degli avvocati di Ricky Martin: "L’accusa non è soltanto falsa, ma anche estremamente disgustosa", ha dichiarato l’avvocato Marty Singer, che parlando con Variety e TMZ ha spiegato: "Purtroppo la persona che ha fatto questa affermazione sta attraversando grosse sfide legate alla propria salute mentale. Ovviamente Ricky Martin non è mai stato coinvolto in alcun tipo di relazione sessuale o romantica con suo nipote. Speriamo tutti che quest’uomo riceva l’aiuto di cui ha urgente bisogno. Ma soprattutto non vediamo l’ora che un giudice possa esaminare i fatti e quindi archiviare il caso".

Poiché Porto Rico ha delle leggi molto rigide riguardo il reato di incesto, Ricky Martin potrebbe rischiare fino a 50 anni di prigione se ritenuto colpevole. Rimante sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.