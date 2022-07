Ricky Martin, il caso è chiuso: il nipote ha ritirato l'accusa di molestie

C'era già chi preventivava un processo lungo e sfiancante per Ricky Martin, con la celebre pop star di Livin' la Vida Loca finita al centro di un polverone mediatico in seguito alle pesanti accuse ricevute nei giorni scorsi: stando agli ultimi aggiornamenti, però, tutto sembrerebbe essersi risolto nel più veloce dei modi.

Ricapitolando, per chi si fosse collegato solo ora: qualche giorno fa Ricky Martin era stato accusato di molestie da suo nipote Denis Yadiel Sanchez, 21 anni, denuncia che poteva costare al cantante una reclusione fino a 50 anni. Proprio Sanchez, però, ha ritirato la denuncia durante l'udienza che ha avuto luogo questo pomeriggio.

"La Corte ha deciso di non estendere l'ordinanza restrittiva temporanea. L'accusatore ci ha confermato di aver preso in totale indipendenza la decisione di ritirare la denuncia, senza aver subito alcuna pressione o influenza esterna, ed ha confermato di esser soddisfatto dell'assistenza legale ricevuta in materia. La richiesta di chiudere il caso è stata avanzata dall'accusatore" si legge nel comunicato rilasciato dall'avvocato di Sanchez.

Vedremo, a questo punto, se la decisione del 21enne nipote della star portoricana resterà questa o se ci saranno ulteriori sviluppi in futuro; vicende legali a parte, comunque, vi ricordiamo che qualche settimana fa Ricky Martin è stato annunciato come protagonista di uno show Apple con Laura Dern.