Rick Riordan: non solo Percy Jackson, Netflix annuncia i film su The Kane Chronicles

Dopo aver annunciato la serie Netflix su Ayrton Senna, il colosso dello streaming ha stupito i suoi numerosi abbonati rivelando di essere al lavoro su una trasposizione della saga di The Kane Chronicles, scritta da Rick Riordan.

A darne la notizia è stato proprio il celebre autore statunitense, famoso principalmente per aver scritto la collana di libri di "Percy Jackson", attraverso un messaggio sulle sue pagine social. Ecco il suo commento: "Stiamo lavorando a questo accordo dallo scorso ottobre, più o meno quando ero impegnato su Percy e sono felicissimo di poterlo già annunciare! Questo è quello che posso dire in questo momento, ma aspettatevi altri aggiornamenti". Per chi non conoscesse la saga, si tratta di un'opera divisa in tre libri, il primo dei quali intitolato "La piramide rossa" è stato pubblicato nel 2012 in Italia, e ci ha introdotto alla vita di Carter e Sadie Kane, fratello e sorella discendenti da un'antica famiglia di faraoni egiziani.

Sarà loro compito quindi affrontare le divinità dell'Antico Egitto e impedire la fine del mondo. Non sappiamo ancora altri dettagli su questa trasposizione che, come quella di Percy Jackson in onda prossimamente su Disney+, farà felici i numerosi fan dello scrittore. Nel frattempo vi segnaliamo tutte le novità settimanali di Netflix.