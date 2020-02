Rick Moranis tornerà a recitare nel reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi?

Come saprete, Rick Moranis si è ritirato dalle scene più i vent'anni fa per dedicarsi interamente alla propria famiglia dopo la prematura scomparsa della moglie, ma a quanto pare potrebbe esserci la possibilità di rivederlo nel reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi.

A quanto pare una fonte interna alla Disney, produttrice dell'originale del 1989 e dell'annunciato reboot con Josh Gad protagonista, sembrerebbe confermare che Moranis è nella fase iniziale delle trattative per un suo ritorno sulle scene. Ovviamente è una notizia da prendere con le dovute cautele, dato che non ci sono state conferme né da una parte né dall'altra, e non è detto che si debba trattare di un vero e proprio ritorno dell'attore in scena. Potrebbe infatti trattarsi solo di un'apparizione vocale, dato che Moranis dal suo ritiro è tornato solo in veste di doppiatore negli ultimi anni (nella saga di Koda fratello orso, ad esempio).

Dopo la conferma che Moranis non sarà in Ghostbusters: Legacy, non sarebbe azzardato un suo rifiuto anche per questo reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, così come non sarebbe inverosimile un suo ritorno, dato che l'attore scelse di concludere le sue apparizioni cinematografiche proprio con il secondo sequel del franchise lanciato nel 1989, ovvero Tesoro, ci siamo ristretti anche noi, uscito nel lontano 1997.

Alla regia del reboot ci sarà Joe Johnston, già regista del capitolo originale della saga; la Disney, stando ai report, aveva incontrato anche diversi altri registi ma alla fine ha deciso che Johnston sarebbe stato perfetto per riportare in auge il franchise. Il reboot è prodotto da David Hoberman, mentre Todd Rosenberg si sta occupando della sceneggiatura.

Nella pellicola originale, lo ricordiamo, Rick Moranis vestiva i panni di un brillante scienziato di nome Wayne Szalinski, il quale lavora da tempo ad una macchina che può rimpicciolire le cose. Dopo vari tentativi falliti, Wayne sembra arrendersi e abbandonare il progetto finché un incidente rimpicciolisce i suoi due figli, Amy & Nick, e il loro vicino di casa Russ. A quel punto Nick tenterà di tutto per far tornare i suoi figli alla normalità.

Gad prosegue la sua collaborazione con Disney dopo aver partecipato a Frozen (vedi: recensione di Frozen 2) e al live-action de La bella e la bestia, mentre nel 2020 apparirà in Artemis Fowl. Johnston recentemente ha aiutato a completare Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, dove è stato accreditato come co-regista, e nel 2011 ha diretto Captain America - Il primo vendicatore.