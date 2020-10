Rick Moranis, la star di Ghostbusters aggredita a New York: il video shock

Rick Moranis è un volto iconico della commedia americana, famoso per aver partecipato a successi come "Ghostbusters", "Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi" e "Balle spaziali": quello che gli è successo mentre stava passeggiando per le strade di New York lascia davvero senza parole.

L'attore sessantasettenne è stato colpito al volto da uno sconosciuto incontrato sul marciapiede. L'individuo stava camminando nella direzione opposta e ha deciso all'istante di avventarsi su di lui con violenza, facendolo cadere a terra.

Quando ha subito l'aggressione, Moranis stava camminando nell'area di Central Park West, poco distante dalla sua abitazione, alle 7:30 di mattina. In seguito all'attacco è stato portato in ospedale, lamentando dolore alla testa, alla schiena e al fianco destro. Ovviamente è seguita una denuncia, raccolta dai poliziotti della zona.

L'evento è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza poste a poca distanza e dal video riportato da CBS News è possibile vedere la figura dell'aggressore, che si è allontanato a piedi dalla zona. Per il momento non ci sono stati aggiornamenti circa il suo arresto, e le emittenti tv stanno invitando i cittadini a segnalare il malvivente alle autorità qualora dovessero avvistarlo.

Moranis era recentemente tornato sulla scena grazie ad un divertente spot con Ryan Reynolds, mentre aveva già annunciato che non avrebbe fatto parte di Ghostbusters Legacy.