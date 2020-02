Rick Moranis rompe il silenzio sul suo ritorno alla recitazione grazie alla Disney

A ventitré anni di distanza da Tesoro, Ci Siamo Ristretti Anche Noi, Rick Moranis tornerà a recitare per il reboot di Tesoro, Mi Si Sono Ristretti I Ragazzi

Qualche minuto fa l'attore, che tornerà nei panni di Wayne Szalinski nel nuovo capitolo che si concentrerà su suo figlio (interpretato da Josh Gad), il quale anche lui restringerà accidentalmente i propri figli, ha commentato la notizia nel modo più appropriato possibile. Moranis è infatti comparso sulla sua pagina ufficiale di Twitter scrivendo un post breve e conciso che gioca sul titolo originale della serie, Honey, I Shrunk the Kids.

Potete gustarvelo in calce all'articolo.

L'originale Honey, I Shrunk the Kids è stato un enorme successo al botteghino nel 1989, incassando $227,7 milioni di dollari. A quel film seguì Honey, I Blew Up the Kids del 1992, che però incassò solo $76 milioni di dollari, mentre nel 1997 uscì un terzo capitolo direct-to-video, Honey, We Shrunk Ourselves, che come detto prima segnò l'ultima apparizione di Moranis.

Secondo quanto riferito, il nuovo film di Honey, I Shrunk the Kids inizierà le riprese nei prossimi mesi e dovrebbe arrivare nel 2021, anche se non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale.

Quali sono le vostre aspettative? Conoscete la saga originale? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.