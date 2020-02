Rick Jones farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe?

Dopo i recenti rumor su Doctor Strange 2, ecco arrivare in rete una possibile indiscrezione questa volta legata a un progetto non identificato del Marvel Cinematic Universe.

Stando a quanto riportato da MCU Cosmic, i Marvel Studios starebbero pianificando di introdurre Rick Jones nel proprio franchise cinematografico: il report non specifica se si tratterà di un film o di una serie TV pensata per Disney+, ma afferma che la cosa potrebbe avvenire relativamente presto.

Apparso per la prima volta nel primo albo dell'Incredibile Hulk, Rick Jones è (nella maggior parte dei casi) un normale essere umano amico dei vendicatori. Essendo stato l'aiutante delle due Captain Marvel, molti avevano pensato ad una sua possibile introduzione nel film con Brie Larson, cosa che invece poi non è avvenuta, ma nei fumetti il personaggio ha interagito con altri membri degli Avengers come Captain America e Hulk.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli sulla possibile versione live-action di Rick Jones, e anche per questo vi invitiamo a prendere la notizie con le pinze in attesa di ulteriori conferme (o smentite) ufficiali.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Rick Jones nel MCU? Fatecelo sapere nei commenti. A proposito della Casa delle Idee, nella notte è stato diffuso un promo di The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision e Loki.