Che fine ha fatto Rick Grimes? Nuovo, prezioso aggiornamento sui film di The Walking Dead!

Il film senza titolo di The Walking Dead con protagonista Andrew Lincoln di nuovo nei panni di Rick Grimes a quanto pare è "ancora vivo", stando a quanto dichiarato dal veterano della serie Greg Nicotero.

Lo spin-off cinematografico della celebre serie tv di AMC è stato annunciato dal responsabile dei contenuti di TWD Universe Scott Gimple nel novembre 2018, al San Diego Comic-Con 2019 venne rilasciato un breve teaser trailer che rivelava il ritorno di Rick Grimes. Nel corso di un'intervista con ComicBook, Nicotero ha dichiarato: "I film sono ancora vivi e vegeti. Ho letto una varietà di bozze delle sceneggiature negli ultimi mesi. Si stanno davvero assicurando di farlo bene. Non so quando uscirà, perché mi chiudo sempre nella mia testa a pensare: 'Okay, quindi The Walking Dead sta per concludersi con la stagione 11, ma ora stanno parlando di tutti questi spin-off e di tutti questi film e di tutto il resto."

Più avanti nell'intervista, Nicotero ha aggiunto: "Direi che The Walking Dead fa film di un'ora ogni settimana. Ho lavorato a molti film e il ritmo è certamente diverso rispetto a quelli della televisione, a causa del fatto che in televisione ora abbiamo 10 giorni per fare un episodio, o nove giorni per fare un episodio. A causa del COVID... giriamo solo 10 ore al giorno. Con un film, puoi tornare a casa quando finisci di lavorare. Quindi non ti stanchi così tanto, perché sai di avere più tempo".

Originariamente annunciati come film originali di AMC che sarebbero andati in onda su in tv prima che la Universal Pictures acquisisse i diritti per la distribuzione nelle sale nel 2019, i film di The Walking Dead sono stati descritti "una trilogia per evolvere la serie tv". Adesso alcuni rumor vorrebbero i film di The Walking Dead su Disney+. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.