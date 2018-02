Rick Famuyiwa prende in giro Justice League e fa il paragone con Black Panther

Se i commenti della star di, che spingono i fan a vederesono la prova che la rivalità tra Marvel e DC esiste solo nei fandom, l'ultimo post sui social diva in un'altra direzione. Il regista, che avrebbe dovuto dirigere(poi intitolato Flashpoint) schernisce la Warner Bros.

Il post di Famuyiwa sottolinea l'imponente performance al botteghino del progetto Marvel dopo che Justice League ha faticato lo scorso anno con un bottino finale di appena 645 milioni di dollari.

I numeri di Black Panther continuano a salire da quando è uscito nelle sale, giovedì sera. Con un incasso di 201,8 milioni di dollari al box-office nazionale nei suoi primi tre giorni, il film diretto da Ryan Coogler dovrebbe arrivare ad incassare fino a 243 milioni di dollari alla fine del prossimo week-end, diventando il secondo miglior esordio di sempre dietro a Star Wars: Il Risveglio della Forza. Il film sta facendo bene anche a livello internazionale. Il film con Chadwick Boseman è lodato da critici e pubblico L'ultimo post di Rick Famuyiwa riporta un articolo dove viene segnalato che il film di Coogler ha il totale della Warner Bros. in soli quattro giorni. Il regista ha poi aggiunto la didascalia con le emoji di una rana e di un caffè.

Dopo pochi mesi dal suo ingaggio come regista di The Flash, Rick Famuyiwa si è separato dalla Warner Bros. a causa di divergenze creative. La separazione è stata giudicata amichevole attraverso una dichiarazione ufficiale di Famuyiwa in merito alla questione. Tuttavia questo post è un indizio del contrario.

Probabilmente non sapremo mai il vero motivo della separazione ma questo post irriverente di Famuyiwa probabilmente lo allontana da altri progetti della Warner. Il progetto di Flashpoint prosegue, con Jonathan Goldstein e John Francis Daley alla regia.