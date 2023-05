Rick Dalton fu scartato da John Carpenter per La cosa e divenne a sua volta un regista

A qualche giorno dall'annuncio della morte di Rick Dalton, l'attore fittizio al centro di C'era una volta a Hollywood vagamente somigliante a Leonardo DiCaprio, il regista Quentin Tarantino ha svelato nuovi dettagli su quella che fu la carriera del personaggio dopo i sanguinosi eventi di Cielo Drive.

Durante il podcast The Video Archives, Tarantino ha svelato che Rick Dalton ha avuto una fruttuosa carriera dopo gli eventi raccontati in C'era una volta a Hollywood, anche se come in ogni carriera nell'industria del cinema oltre agli alti non sono mancati i bassi. Dopo il ruolo di Jake Cahill per la serie tv Bounty Law, ottenne quello del vigilante Eddie Karpinski, un anti-eroe che brandisce un lanciafiamme (arma con la quale Dalton aveva già una certa abilità) in una trilogia di successo, The Fireman, The Fireman 2 e The Fireman 3: CIA Crackdown. Ha anche diretto il terzo film della saga di 48 ore dopo che la leggenda Walter Hill ha rifiutato il progetto. Purtroppo per lui, però, ha perso il ruolo ne La cosa di John Carpenter, nel quale avrebbe dovuto interpretare Garry, il comandante della stazione poi interpretato da Donald Moffat.

Tarantino ha rivelato inoltre che la vita privata di Dalton subito dopo gli eventi di Cielo Drive ha preso una strana svolta. Dare fuoco ai membri del clan hippie della Famiglia Manson lo ha inevitabilmente trasformato in un eroe conservatore: "Quindi è stato invitato, tipo, alla Convention repubblicana, è diventato una sorta di simbolo della maggioranza silenziosa di Nixon. Lui è stato un democratico per tutta la vita, ma è andato lo stesso e ne è stato felice, ha saputo cavarsela. Lo hanno invitato al Johnny Carson Show e ha ottenuto un grande successo, e grazie a quella notorietà ha iniziato a fare programmi TV migliori. È passato da Land of the Giants e Green Hornet a Mission: Impossible."

Ricordiamo che nel 2021, Tarantino ha flirtato con la possibilità di pubblicare una finta biografia di Rick Dalton, ma alla fine il progetto non è stato realizzato. Possibile che tutte queste divertenti interviste abbiano uno scopo in vista di The Movie Critic, i cui primi dettagli - con l'inizio delle riprese alle porte - hanno parlato di una rivisitazione di alcuni cult degli anni '70?

Staremo a vedere.