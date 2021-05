Rick and Morty 5 si mostra in un altro promettente trailer della nuova stagione

A un mese quasi esatto dalla release ufficiale del primo episodio della quinta e attesissima stagione di Rick and Morty, Adult Swim ci regala un nuovo, lungo e corposo trailer ufficiale degli episodi che andranno a comporre il nuovo arco narrativo, da quel che vediamo folle, citazionista e sopra le righe come sempre

La serie negli Stati Uniti tornerà in anteprima su Adult Swim a partire dal 20 giugno prossimo: Adult Swim ha pubblicato il trailer della prossima stagione, che continuerà a seguire le avventure intergalattiche del più famoso scienziato sociopatico del piccolo schermo e del suo timido nipote.

La serie è stata creata da Dan Harmon (Community) e da Justin Roiland, che figurano anche come produttori esecutivi. La quarta stagione di Rick and Morty si è conclusa a maggio 2020, e in un'intervista di ottobre scorso Harmon ha tranquillizzato i fan specificando che che il lavoro sulla stagione 5 non è stato influenzato negativamente dalla pandemia di coronavirus.

"Siamo stati più puntuali e precisi di quanto non siamo mai stati prima", aveva commentato Harmon lo scorso anno. "In un certo senso siamo stati costretti a concentrarci di più. E' stato come gestire una colonia d'api da remoto, quindi il miele è stato prodotto in modo più coerente. Per noi il lavoro da casa ha funzionato".



