Richie Rich, l'altezza di Macaulay Culkin fu un problema per la produzione!

Richie Rich è un piccolo cult del 1994 che ha aumentato, ancor di più, la fama di attore bambino di Macaulay Culkin, ancora memore del successo di Mamma ho perso l'aereo. Il problema degli attori giovanissimi e che crescono molto velocemente e la produzione del film dimenticò di metterlo in conto.

Mentre il Richie Rich è diventata anche un serie tv su Netflix, all'epoca della sua uscita le maestranze furono costrette ad affrontare il problema non di poco conto della crescita improvvisa del loro protagonista. Gli attori bambini, in genere, hanno carriere molto brevi a causa degli improvvisi scatti di crescita che non li rendono più adatti a determinati ruoli e che li costringono a cercare fortuna in altri tipi di personaggi. Macaulay Culkin visse una situazione simile durante le riprese di Richie Rich ma, comunque, la produzione cercò in tutti i modi di risolvere il problema.

L'attore, infatti, all'epoca delle riprese era alto quasi 1.60. Per far sembrare Culkin più basso di quanto in realtà fosse, gli addetti al casting decisero di coinvolgere attori adulti più alti di 1.60 per dare l'impressione che l'attore fosse molto più piccolo di quanto in realtà era proprio per questo motivo. Tutti gli attori più bassi dell'altezza scelta non furono neanche provinati poichè definiti non idonei al ruolo e alle necessità della produzione.

