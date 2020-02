Il Richiamo della Foresta: scoprite l'identità dell'attore che ha interpretato Buck

Ve lo abbiamo già accennato nella nostra recensione de Il Richiamo della Foresta, ma il lavoro del reparto effetti speciali per la realizzazione del San Bernardo Buck nel primo film 20th Century Studios merita un articolo di approfondimenti a parte.

Durante le riprese, infatti, il regista Chris Sanders, oltre ad utilizzare un vero cane di nome Buckley per alcune prove tecniche per il piazzamento delle luci (è un trovatello salvato dalla moglie del regista, Jessica Steele-Sanders, a quando la produzione era già avviata), si è avvalso prevalentemente delle straordinarie abilità dello stunt-man Terry Notary, che con indosso la tuta per il motion-capture ha interpretato il San Bernardo protagonista nella maggior parte delle sequenze, comprese quelle al fianco di Harrison Ford.

Attore e coreografo, Notary è praticamente il numero due al mondo (ovviamente dopo Andy Serkis) per quanto riguarda le parti in motion-capture: ex acrobata del Cirque du Soleil, esordisce al cinema come coordinatore degli stunt-man ne Il Grinch di Ron Howard, e nel corso della sua carriera ha lavorato proprio con Serkis nel reboot de Il Pianeta delle Scimmie e nella trilogia de Lo Hobbit. Paradossalmente, Notary ha anche recitato nel film The Square di Ruben Östlund, vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2017, dove gli fu chiesto di interpretare un artista-mimo che, durante una performance, si finge una scimmia per creare disagio fra gli ospiti di una aerata di gala.

Per quanto riguarda Buckley, invece, fu trovato in una città del Kansas e accolto in un rifugio per cani: si tratta di un incrocio fra un San Bernardo e un collie, curiosamente la stessa identica descrizione che fa di Buck lo scrittore Jack London nel suo romanzo originale.

