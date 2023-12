Il Richiamo di Chtulhu, James Wan sarà il regista del film tratto da di HP Lovecraft

Chtulhu è tra i mostri più iconici della mitologia di HP Lovecraft e ben presto potrebbe espandersi oltre i confini delle pagine del capolavoro dello scrittore. James Wan ha lavorato per ben cinque anni a un ambizioso progetto che adesso trova la sua realtà nel fondo Stars-Hana!

L'obiettivo principale del fondo, che riunisce tre grandi società quali Stars Collective di Peter Luo, la società cinese Hana Investment e Starlight Media, è investire in settori verticali tra cui film, TV, fumetti, giochi, oggetti da collezione, intelligenza artificiale. E proprio con l'annuncio condiviso dello sviluppo di nuovi videogame tratti da alcune pellicole cinematografiche, è stato svelato il nuovo film Il Richiamo di Chtulhu di James Wan! Dopo Aquaman 2, Wan è pronto a tornare nel genere horror!

La pellicola, che verrà adattata successivamente in un videogame, è stata definita dallo stesso Wan "un progetto da sogno", tuttavia per via dell'incredibile universo creato da HP Lovecraft non sarà di certo semplice adattare il racconto del maestro dell'orrore in live-action(vedi il tentativo di Guillermo Del Toro di adattare Le montagne della Follia) ! Augurando buona fortuna al regista, nome dietro i franchise horror più famosi del cinema, non possiamo che chiederci quale sarà al trama di Il Richiamo di Chtulhu e se seguirà il racconto originale di H.P. Lovecraft diviso in 3 parti e ambientato nel 1900. I dettagli sono al momento scarsi: il film dovrebbe raccontare la storia di un uomo che indaga sul culto demoniaco di Chtulhu, un essere quasi divino con la testa simile a un polpo e lunghi tentacoli ma si attendono ulteriori sviluppi!