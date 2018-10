Richard Wenk svela chi vorrebbe alla regia del film su Kraven il Cacciatore

Dopo il successo di Venom, la Sony Pictures è pronta a dare semaforo verde ad altri film ispirati ai fumetti della Marvel. E anche se il prossimo è Morbius con Jared Leto, si parla già di un film su Kraven.

Come saprete, al lavoro sullo script di Kraven il Cacciatore c'è lo sceneggiatore di The Equalizer 2, Richard Wenk, che, in una recente intervista, ha reso noto che potrebbe adattare l'iconica storia a fumetti L'ultima caccia di Kraven e che la partecipazione di Spider-Man non è del tutto esclusa.

Ma chi potrebbe dirigere il film dedicato a Kraven? In una nuova intervista, Wenk propone la sua personalissima idea di a chi affiderebbe la regia di questo progetto cinematografico della Sony: "Antoine Fuqua...? Assolutamente, sì. Antoine non è solo è un gran regista e uno dei migliori filmaker di oggi, ma è anche un grande amico e lavoriamo molto bene insieme. Quindi leggerà la sceneggiatura e deciderà in base a quella. Ma sì, credo di poter parlare sia per me che per la Sony che entrambi vorremmo Antoine a bordo di Kraven".

Insomma, sebbene il progetto sia ancora alle prime fasi dello sviluppo, sembra proprio che sia la Sony che lo sceneggiatore abbiano già parlato dei registi potenziali a cui affidare il progetto, con un occhio puntato proprio su Antoine Fuqua. Accetterà?