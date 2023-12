Richard Romanus è morto: addio alla star di Mean Streets e I soprano

È scomparso, nella giornata del 26 dicembre 2023, l’attore Richard Romanus, interprete per il grande e piccolo schermo famoso soprattutto per aver lavorato al fianco di Robert De Niro nel film di Martin Scorsese Mean Streets. La morte del caratterista, avvenuta in un ospedale privato greco, è stata annunciata dal figlio Robert Romanus.

Dopo aver riportato le cause della morte di Andre Braugher, vogliamo dedicare un ultimo saluto a Richard Romanus, deceduto a 80 anni, che molti ricorderanno nella parte di Michael Longo nel terzo film della carriera del filmmaker newyorkese.

Romanus è stato anche un importante protagonista della televisione, avendo partecipato come comprimario o in brevi apparizioni in numerosi show quali Kojak, N.Y.P.D. E I Soprano.

A proposito della famosa scena del film di Scorse in cui il personaggio di De Niro se la prende con quello di Romanus, il regista ha raccontato: “Era successo qualcosa tra Bobby e Richard, perché l’astio tra loro in quella scena è reale, e io ho giocato su questo. Si erano dati sui nervi a vicenda al punto che credo volessero davvero uccidersi. Ho continuato a girare riprese su riprese con Bobby che urlava tutti questi insulti”.

Sull’argomento era tornato anche lo stesso Romanus, descrivendo l’arrabbiatura del protagonista di Taxi Driver a seguito dei suoi sorrisi nella scena: “Ridendo stavo salvando la faccia. Pensava che avrei dovuto essere furioso, ma non aveva alcun controllo sulle mie reazioni. Ho pensato che Bobby fosse molto divertente quando faceva quelle cose. E sembrava ridicolo”.

Rivolgendo le nostre condoglianze alla famiglia e ai cari di Richard Romanus, vi lasciamo con la recensione di Mean Streets.