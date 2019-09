Richard Madden promette: 'Mancano ancori grossi annunci per il cast de Gli Eterni'

"Che c'è, non vi basta?!" direbbe lo Wong di Benedict Wong, ma a quanto pare ai Marvel Studios non basta mai: in una recente intervista Richard Madden, uno dei protagonisti de Gli Eterni ha promesso che molto presto al cast del film si aggiungeranno anche altri grossi nomi.

Queste le parole che l'attore, divenuto celebre in tutto il mondo grazie alla serie televisiva HBO Game of Thrones, ha dichiarato a GQ Britain:

"Rimango sempre colpito dalle star, sì. E la cosa bella è che ci sono ancora altri grossi attori da annunciare in quella formazione, una cosa assolutamente pazzesca."

L'attore ha spiegato di conoscere l'identità dei suoi futuri colleghi Marvel, riservandosi però il diritto di non svelarle. I fan hanno quindi iniziato subito a domandarsi quali altri attori Kevin Feige potrebbe aver reclutato per il nuovo film di Chloé Zhao, attori che a sentire Madden non sfigurano di fronte a nomi come Kit Harington, Angelina Jolie, Salma Hayek, Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Don Lee, Barry Keoghan, Lauren Ridloff e Gemma Chan.

A tal proposito potrebbero venire in soccorso i rumor di alcuni giorni fa secondo i quali ne film sarebbero comparsi anche Starfox ed Ercole, ma al momento si tratta appunto solo di rumor non confermati e con la consueta segretezza dei Marvel Studios ad oggi è impossibile prevedere quello che ci aspetta.

Per altri approfondimenti, guardate l'apparizione di Black Knight in Doctor Strange e ascoltare le dichiarazioni di Angelina Jolie su Gi Eterni e i Marvel Studios.