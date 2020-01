Richard Madden diventa Ikaris nelle nuove foto dal set de Gli Eterni

Le riprese per Gli Eterni sono ufficialmente in corso da qualche settimana, e dopo le foto sulla relazione d'amore fra i personaggi di Kit Harington e Gemma Chan e i video incentrati su scene di caos e distruzione, ecco arrivare online anche un first look a Richard Madden.

Come sappiamo, l'ex star di Game of Thrones interpreterà per il Marvel Cinematic Universe il supereroe Ikaris, uno dei leader degli Eterni, e nelle foto trapelate dal set - che come al solito potete visionare in calce all'articolo - potete vederlo fare sfoggio dei suoi poteri di volo.

Per chi non lo sapesse, il dono della levitazione è soltanto uno dei numerosi superpoteri del personaggio, considerato uno dei supereroi più potenti dei fumetti Marvel: tra le altre abilità ricordiamo infatti l'immortalità (o meglio, l'abilità di rinascere qualora venga ucciso), la manipolazione della materia, la telecinesi, un campo di forza come strato di pelle aggiuntivo, forza e resistenza sovrumane, una guarigione rapidissima, raggi di energia dagli occhi e perfino il controllo mentale.

Com'è stato rivelato in precedenza, Gli Eterni sarà ambientato dopo Avengers: Endgame - anche se i protagonisti hanno alle spalle una storia millenaria - con la distruzione scatenata da Thanos, e sventata da Iron Man, Captain America, Thor e tutti gli altri, che li costringerà ad uscire allo scoperto dopo secoli passati nell'ombra.

Oltre a Madden, Harington e alla Chan, il cast d'ensemble del film include anche Kumail Nanjiani nei panni di Kingo, Lauren Ridloff nei panni di Makkari, Brian Tyree Henry in quelli dell'inventore Phastos, Salma Hayak nel ruolo della saggia e spirituale leader Ajak, Lia McHugh in quello dell'eternamente giovane e attraente Sprite, Don Lee come Gilgamesh, Barry Keoghan come Druig e Angelina Jolie nella parte della feroce guerriera Thena.