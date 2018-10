Richard Linklater scriverà e dirigerà un film su Bill Hicks

Secondo quanto riportato da Collider, Richard Linklater avrebbe firmato per scrivere e dirigere un film biografico sulla vita di Bill Hicks, popolare e controverso comico statunitense.

Proprio come Linklater, Hicks crebbe a Houston in Texas, e cominciò la sua carriera da stand-up comedian molto presto, all’età di 16 anni, quando si esibiva al Comedy Workshop. Raggiunse la notorietà nei primi anni Ottanta, periodo in cui cominciò ad andare in tour per tutti gli Stati Uniti e in cui comparve anche in diverse trasmissioni televisive, compreso il Late Show di David Letterman. Il suo successo si interruppe bruscamente nel 1994, a causa della sua morte per un cancro al pancreas a soli 32 anni.

In seguito all’anteprima del documentario American: The Bill Hicks Story, il co-regista Matt Harlock ha dichiarato in un’intervista a IndieLondon che Linklater e Hicks sono legati entrambi dalle loro origini battiste del sud dell’America e che Hicks era un grande fan de La vita è un sogno, film dello stesso Linklater uscito nel 1993, cinque mesi prima della morte del comico.

“Non ci sono altri come lui. Nessun altro parla come faceva lui. Alcuni pensano che si possa ereditare una sorta di torcia e seguirla insieme a lui, ma sapete lui aveva una prospettiva, un punto di vista su misticismo, politica e un’intelligenza abbastanza unica. Mi capita spesso di pensare alla vita che mi circonda, a tutto quello che accade nella nostra società e mi chiedo sempre cosa farebbe Bill Hicks. Ti manca e basta”, ha dichiarato Linklater in un'intervista a American.

Dopo l’amatissima Before Trilogy con Ethan Hawke e Julie Delpy e il premiatissimo Boyhood, un altro interessantissimo progetto per Linklater, il cui film più recente, Last Flag Flying, è disponibile su Amazon Prime Video in Italia. Deve ancora uscire nelle sale, invece, Where’d You Go, Bernadette, con protagonista assoluta Cate Blanchett, previsto per il 22 marzo 2019.