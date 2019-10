Richard Linklater risponde a Julie Delpy dopo la polemica sul suo compenso

Di attrici che lamentano di ricevere un compenso ingiustamente inferiore rispetto a quello percepito per lo stesso film da un loro collega uomo è pieno il mondo del cinema, e fortunatamente gli ultimi anni sembrano aver registrato un aumento della sensibilità di Hollywood nei confronti del problema.

Alcune vecchie questioni continuano però a venir fuori di tanto in tanto, come quella che ha coinvolto Richard Linklater e Julie Delpy, rispettivamente regista e protagonista della trilogia composta da Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight. Delpy, come alcuni di voi ricorderanno, aveva recentemente accusato regista e produzione di non averle corrisposto un compenso adeguato a quanto ricevuto invece dalla sua co-star Ethan Hawke fino al terzo film.

Linklater ha quindi voluto rispondere alle accuse, adducendo come motivazione la dimensione di star della quale Hawke già godeva all'epoca: "I salari vengono negoziati con gli agenti degli attori, ed Ethan Hawke fu pagato qualcosina in più rispetto a Julie Delpy per i primi due film. Nessuna delle persone coinvolte nella produzione considerarono questa cosa un'ingiustizia nel 1994, perché all'epoca Julie si era appena trasferita negli Stati Uniti mentre Ethan era già una delle più grandi star della sua età, riceveva offerte praticamente per qualunque film. Praticamente la trilogia non sarebbe esistita se Ethan quell'estate non avesse accettato di venire a Vienna e lavorare per una piccola parte di quanto avrebbe ricevuto per altri film che gli erano stati offerti" ha spiegato il regista, precisando quindi che lo stesso Hawke accettò una riduzione dell'ingaggio pur di prender parte al progetto, che non disponeva di un grosso budget.

Resta da vedere se a questo punto Delpy accetterà la spiegazione almeno all'apparenza sensata fornitale dal regista, o se considererà le parole di Linklater un semplice modo per lavarsi le mani di quanto accaduto.