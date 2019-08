Richard Linklater lo fa di nuovo: le riprese di Merrily We Roll Again dureranno vent'anni

Richard Linklater ci riprova: dopo aver impiegato 12 anni per completare il suo film drammatico candidato all'Oscar Boyhood, il regista realizzerà il suo nuovo film Merrily We Roll Again utilizzando lo stesso approccio, ma con ambizioni ancora maggiori.

Per questo nuovo progetto, infatti, Linklater adatterà l'omonimo romanzo di Stephen Sondheim e George Furth, che però sarà girato per un periodo di 20 anni. Il film, prodotto da Blumhouse, sarà interpretato da Beanie Feldstein, Ben Platt e Blake Jenner.

"Ho visto per la prima volta Merrily negli anni '80 e me ne innamorai, e oggi non riesco a pensare a un posto migliore dove trascorrere i miei prossimi 20 anni" ha dichiarato Linklater. "Non ho preso questa decisione alla leggera, ovviamente, ma credo davvero che sia il migliore, anzi forse addirittura l'unico modo per rendere giustizia a questa storia".

Ginger Sledge, Jason Blum, Jonathan Marc Sherman e Linklater saranno i produttori del film.

Come alcuni di voi sapranno Linklater, insieme alle stelle Ethan Hawke, Patricia Arquette ed Ellar Coltrane, hanno girato Boyhood nel corso di 12 anni, per narrare la storia della vita di un bambino che, appunto, cresce davvero nell'arco del film. Il film avrebbe ricevuto diverse nomination all'Oscar e una vittoria come attrice non protagonista per la Arquette.

Insomma, ci vediamo fra vent'anni.

Nel frattempo recuperate la recensione di Boyhood e la recensione di Last Flag Flying, penultimo film del regista. L'ultimo, Where'd You Go, Bernadette, con protagonista Cate Blanchett, è uscito negli Stati Uniti il 16 agosto scorso ed è ancora inedito in Italia.