Richard Jewell ha segnato la fine delle ostilità tra Clint Eastwood e Coca-Cola?

Far cambiare idea a Clint Eastwood non dev'essere la più semplice delle imprese: l'uomo dagli occhi di ghiaccio ha tutta l'aria di essere un testardo mica male, per cui non deve sorprendere il fatto di vederlo mantenere una posizione anche per anni. Prendiamo l'antica antipatia per Coca-Cola, ad esempio, risoltasi solo all'uscita di Richard Jewell.

La storia della diatriba tra il regista de Gli Spietati e lo storico brand non è nota a tutti, eppure risale a un bel po' di tempo fa, per la precisione all'epoca dell'uscita di Karate Kid: pare, infatti, che Eastwood non abbia mai perdonato alla Columbia Pictures il fatto di aver preferito Ralph Macchio a suo figlio Kyle Eastwood (e a una nutrita lista di future star, a dirla tutta, tra cui Robert Downey Jr. e Tom Cruise) per il ruolo del protagonista del film capostipite del franchise.

Cosa c'entra in tutto ciò la Coca-Cola? Come alcuni di voi sapranno, la Coca-Cola Company era all'epoca proprietaria proprio di Columbia Pictures: da allora, dunque, il nostro Clint decise di bandire qualunque riferimento al noto marchio nei suoi film... Almeno fino a Richard Jewell, nel quale compaiono effettivamente parecchie lattine di Coca-Cola in bella vista!

Che il buon Clint abbia deciso finalmente di mettere da parte il risentimento? Chi può dirlo! Per saperne di più sul film uscito nel 2019, comunque, qui trovate la nostra recensione di Richard Jewell.