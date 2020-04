Richard Jewell, il nuovo film di Clint Eastwood arriva finalmente in digitale

Richard Jewell, nuovo film di Clint Eastwood distribuito da Warner Bros. e basato sui fatti realmente accaduti nell'attentato al Centennial Park durante le Olimpiadi di Atlanta dl 1996, arriva finalmente in digitale.

A partire dal 30 aprile il film sarà disponibile per l’acquisto in digitale (anche in 4K UHD) sulla maggior parte dei negozi online, come Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Inoltre, dal 14 maggio arriverà anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

Tra i contenuti extra spiccano un approfondito dietro le quinte, con la ricostruzione del Centennial Park e di tutte le scene diventate nel tempo tristemente iconiche, diverse interviste con il cast e ovviamente con il regista Clint Eastwood, un focus dedicato alla ricostruzione dei fatti del 1996 e un approfondimento sul perchè Richard Jewell sia un uomo che merita di essere onorato e ricordato.

Il cast del film include i premi Oscar Sam Rockwell (Tre manifesti a Ebbing, Missouri) nei panni di Watson Bryant e Kathy Bates (Misery non deve morire, American Horror Story) in quelli di Bobi, la madre di Richard, interpretazione che le è valsa una nomination come miglior attrice non protagonista agli Oscar 2020. Insieme a loro anche Jon Hamm e Olivia Wilde, mentre Paul Walter Hauser interpreta il protagonista Richard Jewell.

