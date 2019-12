Richard Jewell, Kathy Bates per errore nella categoria dei protagonisti ai SAG Awards

Mentre continuano le polemiche intorno a Richard Jewell, il nuovo film di Clint Eastwood che ha fatto scoppiare una lite burocratica furiosa fra Warner Bros. e l'Atlanta Journal, Variety comunica un clamoroso errore da parte del distributore.

Evidentemente troppo preso dalla lotta mediatica per la difesa del film dagli attacchi del quotidiano di Atlanta, la major infatti avrebbe sbagliato a sponsorizzare Kathy Bates per i SAG Awards: un addetto ai lavori a conoscenza della confusione venutasi a creare, ha confermato a Variety che l'attrice è stata posizionata erroneamente nella categoria delle migliori attrici protagonista, invece che in quella delle non protagoniste.

La Bates ha già vinto un premio come attrice non protagonista al National Board of Review quest'anno per la sua interpretazione nel film, e ha portato a casa una nomination ai Golden Globe. Un portavoce dello studio non ha risposto alla richiesta di commento di Variety, e lo stesso ha fatto un portavoce di SAG-AFTRA.

Un rappresentante della Bates ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni, ma una persona vicina all'attrice ha detto che la star è d'accordo con la valutazione dello studio sul fatto che dovrebbe competere per la migliore attrice non protagonista in questa stagione. Sia Bates che lo studio intendono avanzare verso gli Oscar 2020 in qualità di non protagonista.

Le nomination ai SAG Awards saranno annunciate nelle prossime ore.