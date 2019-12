Richard Jewell: critiche al conduttore Jesse Watters per le frasi sulle giornaliste

Il conduttore del talk show quotidiano The Five su Fox News, Jesse Watters, ha suscitato forti critiche e reazioni a causa delle sue dichiarazioni provocatorie sulla querelle scaturita da Richard Jewell, il nuovo film diretto da Clint Eastwood, che secondo molti descriverebbe in maniera errata e offensiva un personaggio femminile.

Una reporter presente nel film passa la notte insieme ad un agente dell'FBI per ottenere informazioni importanti per la sua inchiesta.

Il suo ex datore di lavoro all'Atlanta Journal-Constitution ha protestato contro questa rappresentazione, ritenendola imprecisa e offensiva, mentre Warner Bros. si è schierata dalla parte del film, difendendo la rappresentazione data a Eastwood nella pellicola.

Jesse Watters ha affermato che le giornaliste dormono sempre con le loro fonti:"Succede spesso. Ali Watkins è stata una giornalista per molti anni con pubblicazioni illustri. Ha dormito con una delle sue fonti, per quattro anni, e ha lavorato a diversi scoop, secondo questo rapporto del Politico. Quindi succede spesso e succede spesso in cinema e tv".



Sono subito arrivate da diverse parti critiche alle dichiarazioni di Watters:"Penso sia totalmente oltre i limiti. E non penso sia diverso da qualsiasi altro modo in cui donne professioniste vengono diffamate in ogni professione. Ovvero dire che una donna non può fare bene il suo lavoro se non usa anche il suo corpo per fare carriera" ha dichiarato Elisa Lees Munoz, direttrice esecutiva dell'International Women's Media Foundation.

Carolyn McGourty Supple, co-fondatrice di Press Forward, ha dichiarato:"Penso che sia uno stereotipo incredibilmente dannoso ed è irresponsabile dirlo in onda. Sembrava aneddotico e non basato sulla realtà, cose del genere hanno effetti molto dannosi".

Proseguono le polemiche su Richard Jewell, con i commenti di Olivia Wilde e Billy Ray.