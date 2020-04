Richard Jewell, come vedere il nuovo film di Clint Eastwood da domani in digitale!

Per festeggiare l'arrivo sul mercato digitale di Richard Jewell, il nuovo capolavoro di Clint Eastwood che arriva da domani 30 aprile per il mercato home-video, la Warner Bros. ha pubblicato sul proprio canale YouTube i primi dieci minuti del film.

Richard Jewell, basato su fatti realmente accaduti, racconta la storia di ciò che può accadere quando quel che viene riportato oscura la verità: a partire dal 30 aprile il film sarà disponibile per l’acquisto in digitale (anche in 4K UHD) su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre dal 14 maggio sarà anche disponibile per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

La video anteprima dei dieci minuti del film, resa disponibile da Warner Bros. Italia, è già disponibile nel player che trovate comodamente all'interno della news.

Tra i contenuti extra dell'edizione digital spiccano uno speciale dietro le quinte, con la ricostruzione del Centennial Park e di tutte le scene diventate nel tempo tristemente iconiche, interviste con il cast e il regista Clint Eastwood, un focus dedicato alla ricostruzione dei fatti del 1996 e al perchè Richard Jewell sia un uomo che merita di essere onorato e ricordato.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Richard Jewell e alle polemiche che hanno accompagnato l'uscita del film e che ne hanno affossato le speranza agli Oscar 2020.