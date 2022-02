Richard Gere vende la sua villa: ecco la cifra da capogiro guadagnata dall'attore

Richard Gere ha messo in vendita la sua sfarzosa villa ad un'ora di distanza da New York e naturalmente la cifra guadagnata è a dir poco da capogiro. L'attore infatti è riuscita a ricavare circa 28 milioni di dollari per l'abitazione acquistata circa 30 anni fa.

Proprio lo scorso anno la star di American Gigolò ha acquistato una nuova casa a North Salem per 9,8 milioni di dollari dove si è trasferito con la sua terza moglie Alejandra Silva e i suoi due bambini. La villa venduta si trova in un terreno circondato da verde per circa 50 ettari e possiede ben 8 camere da letto, 11 bagni, una grande cucina con isola, uno studio, una piccola biblioteca, una grande piscina e perfino un laboratorio di ceramica e un maneggio.

Richard Gere si definisce un uomo insicuro, ma sembra proprio che per lo meno abbia le idee ben chiare sull'abitazione che vuole per se e la sua famiglia. Nella nuova casa non mancano oltre a molti spazi verdi anche un campo da tennis, una palestra super attrezzata e una cantina.

A proposito di vendite, dopo la burrascosa fine del suo rapporto con Brad Pitt, Angelina Jolie ha venduto le sue quote dell'azienda vinicola che condivideva proprio con il suo ex marito.