Richard Gere, la star di Come un uragano rivela: 'Sono sempre stato molto insicuro'

Questa ser torna in tv su Rete 4 Come un uragano, film del 2008 diretto da George C. Wolfe che ha tra i suoi protagonisti Richard Gere. Proprio l'attore intervenuto di recente al Giffoni Film Festival ha rivelato di essere da sempre molto insicuro.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che una star del suo calibro potesse sentirsi così impacciata sul set e invece come lo stesso attore ha raccontato ai ragazzi della rassegna cinematografica, ai suoi esordi si è trovato molto in difficoltà.

"I miei personaggi sono stati tutti difficili da interpretare. In primis American Gigolò, all’inizio della mia carriera. Ho accettato di fare il film anche se le riprese sarebbero iniziate dopo due settimane. In genere mi ci vuole tanto tempo per prepararmi. Era un personaggio molto lontano da me ed ero un po’ insicuro di quello che stavo facendo. È stata l’unica volta che ogni giorno chiedevo di vedere il girato per guardarmi".

Richar Gere ha invitato poi i ragazzi a non prendere sottogamba la pandemia e ha poi aggiunto qualche altro particolare sui suoi esordi: "Ero incredibilmente timido ma per qualche ragione ho scelto di recitare a 7 anni e sul palco mi sono sentito bene. Sono sempre stato interessato alla musica, la poesia, la filosofia ma solo con la recitazione puoi esplorare l’interiorità dell’animo umano in prima persona".

In attesa di rivedere Come un uragano, date un'occhiata ad una rassegna delle migliori interpretazioni di Richard Gere.