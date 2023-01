Richard Gere reciterà in un film di supereroi? Ecco la sua risposta

In una recente intervista rilasciata a Comicbook, Richard Gere ha confessato di sentirsi pronto a partecipare ad un film di supereroi. La star di Pretty Woman è impegnata nella promozione di Maybe I Do. Alla domanda sulla reale possibilità di seguire le orme della sua co-star Susan Sarandon, Gere ha spiegato le proprie condizioni.

"Dipende dalla qualità. Se si tratta di formule classiche commerciali probabilmente non sarei interessato. Ma se c'è qualcosa di eccentrico e inaspettato e non finisca semplicemente con un grande combattimento alla fine del film, come fanno tutti, potrebbe essere altamente interessante per me, certo!" ha dichiarato l'attore.



Famoso per i ruoli nelle commedie romantiche Pretty Woman e Ufficiale gentiluomo, Richard Gere ha recitato al fianco di Julia Roberts anche in Se scappi ti sposo.

La star di Ticket to Paradise ha scherzato sui cinecomic:"Non credo che vorrei indossare un mantello. Forse un grembiule. Esiste un grembiule da supereroe?".



Susan Sarandon, co-protagonista nel cast all star di Maybe I Do (Ti presento i suoceri), ha partecipato a Blue Beetle, felice di aver interpretato il nemico del protagonista:"Sono ovviamente il villain principale, non c'è niente di meglio che essere cattivi" ha esclamato. Nel film recita da protagonista Xolo Maridueña nel ruolo di Jaime Reyes.



Il mese scorso è tornato in Italia il film Hachiko, con protagonista proprio Richard Gere e diretto da Lasse Hallström.