Richard Gere compie 74 anni: 'Il buddismo? Ho capito che non c'è tempo per la sofferenza'

Per Richard Gere il grande schermo è ormai un'occupazione decisamente meno ingombrante rispetto a qualche tempo fa: l'attore che oggi compie 74 anni fa ormai parlare di sé molto poco per la sua professione (quest'anno è uscito il suo primo film dal 2017) e molto più per le sue riflessioni sulla vita in ogni suo aspetto.

Recentemente chiamato a testimoniare in tribunale contro Matteo Salvini, l'attore di Pretty Woman ha spesso parlato del modo in cui il buddismo, al quale si convertì poco più che ventenne, è riuscito a cambiare radicalmente il suo modo di approcciarsi al mondo e alla vita di tutti i giorni.

"Non ho mai pianificato la mia carriera. Ho semplicemente scelto di fare ciò che mi attraeva. A volte ha funzionato, altre no. Ho lasciato la scuola per recitare. L’ho sempre considerato un ambiente creativo nel quale potevo imparare molto. Ma non sono mai stato motivato dai soldi. E ho avuto la fortuna di entrare in contatto con il buddismo quando iniziavo" ebbe a dire Gere qualche tempo fa.

La star di Ufficiale e Gentiluomo prosegue: "Mi ha aiutato a trovare un equilibrio. Mi ha aiutato a capire che non c'è tempo per la sofferenza. Così è la vita e nessuno sfugge vivo a questo mondo. Quindi vivi per il piacere di farlo, domani potresti non esserci più. Mangia quello che vuoi, cammina sotto il sole, fatti la doccia in mare. Di la verità quando la senti. Sii pazzo, sii sciocco, sii strano, sii te stesso. Non c'è tempo per nient'altro". Nient'altro da aggiungere, non trovate? Buon compleanno, Richard!