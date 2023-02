Richard Gere, l'attore è ricoverato in ospedale: è polmonite

Richard Gere, attore protagonista di Hachiko, film che ha commosso il mondo intero, è ricoverato in ospedale per polmonite.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di TMZ, l'attore americano sarebbe stato ricoverato in ospedale per polmonite durante un viaggio in Messico con la sua famiglia per celebrare il compleanno di sua moglie, Alejandra Silva.

L'attore è stato sottoposto ad un ciclo di antibiotici e il peggio sembra essere stato scampato, dato che l'attore è in buone condizioni e dovrà solamente continuare con la terapia. Gere avrebbe avuto già una tosse persistente prima di partire per la vacanza, ed evidentemente lo 'stress' di un viaggio deve averlo fatto peggiorare.

Ad ogni modo l'attore dovrebbe riprendersi con tranquillità dal brutto colpo, con il giusto trattamento. Richard Gere intanto è impegnato su diversi progetti tra cui la rom-com Maybe I Do che lo vede insieme a Diane Keaton, Susan Sarandon e la Roberts (Emma, non Julia), tra i numerosi nomi del panorama hollywoodiano. La storia sarà incentrata su un amore nato tra Emma e Luke Bracey, attore che avrete avuto già modo di conoscere in Elvis, vicino a con Austin Butler. Entrambi, per sposarsi, dovranno conoscere i suoceri. Come previsto dal canone, non sarà una passeggiata per i due sposini, che verranno messi alla prova più e più volte.