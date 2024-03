Richard Gere dice addio a Louis Gossett Jr.: 'Era così orgoglioso del suo lavoro'

In seguito alla morte di Louis Gossett Jr., venuto a mancare in queste ore, la superstar Richard Gere ha voluto ricordare il suo collega di Ufficiale e gentiluomo durante un'intervista con Variety.

Sono passati più di 40 anni da quando Ufficiale e gentiluomo è diventato un successo a sorpresa al botteghino, ma di tanto in tanto ancora oggi Richard Gere viene 'attaccato' dalle battute iconiche di Louis Gossett: "Ogni tanto, mentre passeggio per strada, mi capita di sentire le persone che mi chiamano dall'altra parte del marciapiede e mi fanno: 'Ehi Mayo, Mayo-nnaise', e quello è Lou a parlare in un certo senso", ha detto la star Gere a Variety, riflettendo sull'eredità del film dopo la morte del suo co-protagonista, che per la sua prova nei panni del Sgt Emil Foley vinse il premio Oscar per il miglior attore non protagonista diventando il primo attore di colore a vincere in questa categoria (e il terzo in generale, dopo Sydney Poitier e Hattie McDaniel).

“Eravamo tutti orgogliosi del film e Lou era molto orgoglioso del suo lavoro – e a ragione! Era una persona estremamente umile. Siamo stati tutti molto contenti per lui, come artista e come uomo, quando vinse quell'Oscar. La cosa bella è che, per quanto il suo personaggio fosse duro, aveva sempre un grande cuore che batteva dentro di lui. Ecco perché Lou è stato così efficace in quel ruolo: non era solo un 'duro', era qualcuno che si preoccupava davvero di tutti quei ragazzi a cui faceva da mentore."

In queste ore, segnaliamo, anche Damon Lindelof ha ricordato Louis Gossett Jr. e il suo ruolo indimenticabile in Watchmen.

