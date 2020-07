Richard Gere, i 5 migliori film della star di Shall We Dance e Pretty Woman

Gli anni passano e l'età avanza, ma non prendiamoci in giro: Richard Gere resta sempre uno dei sex-symbol più ammirati di Hollywood. Dall'alto dei suoi 71 anni l'attore di Shall We Dance non ha perso un grammo del suo fascino e della sua classe, ma per adesso lasceremo perdere quest'aspetto e ci concentreremo esclusivamente sulla sua carriera.

Gere ha alle spalle un curriculum che farebbe invidia a molti: cerchiamo allora di fare una selezione e identificare quelle che secondo noi sono state le migliori performance di una carriera che dura ormai da quasi mezzo secolo.

In primis non possiamo non nominare American Gigolò, che lanciò definitivamente Gere nell'Olimpo delle stelle più lucenti del mondo del cinema; facciamo poi un salto di un paio d'anni e ricordiamo Ufficiale e Gentiluomo, sicuramente meritevole di essere inserito tra le migliori prove del buon Richard.

Se Pretty Woman è ormai a tutti gli effetti parte della nostra cultura pop, inoltre, lo si deve quasi esclusivamente alla straordinaria coppia formata da Gere e Julia Roberts; nel 1996 è invece la volta di Schegge di Paura, al fianco di un giovane Edward Norton. La scelta per l'ultimo posto si fa dura, ma qui decidiamo dunque di ascoltare il nostro cuore: le lacrime versate per Hachiko parlano da sole, e ne fanno un film che non può mancare in questa nostra classifica.

Voi, ovviamente, fateci sapere la vostra: quali sono i vostri film preferiti di Richard Gere? Credete sia effettivamente un ottimo attore o che sia stato qualche volta sopravvalutato in virtù del suo rango di sex-symbol? Qui, intanto, trovate alcune curiosità sul nostro Richard Gere.