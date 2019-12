Richard E. Grant si aspetta anche una brutta reazione per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Richard E. Grant si distingue sempre per garbo e simpatia e non ha fatto mistero di aver adorato Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, pur ammettendo di aspettarsi anche una reazione negativa da parte dei fan. Grant ha spiegato che ritiene possa esserci un brutto contraccolpo perché così accade quando si crea qualcosa di diverso e inaspettato.

Proprio per questo motivo, secondo Richard E. Grant, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker lascerà delusi e frustrati alcuni fan mentre ne elettrizzerà e soddisferà altri.

"Le persone si sentono incredibilmente appassionate e possessive nei confronti di Star Wars. Lo capisco perché sono un fan di Star Wars da quando avevo 20 anni nel 1977, quando ero uno studente di teatro. Inevitabilmente ci sarà una 'sindrome di Game of Thrones' con Star Wars perchè non puoi piacere a tutti in ogni momento e il finale è ciò che la gente vuole che sia così e speriamo che la maggior parte delle persone che lo vedono si sentano soddisfatte. Ma inevitabilmente ci saranno persone che non la pensano così. E non si può prevederlo. Bisogna fare ciò che è onesto e vero per te. E penso che J.J. Abrams e Chris Terrio lo hanno fatto fino ai limiti assoluti delle loro capacità".



Prima di rilasciare queste dichiarazioni, Richard E. Grant aveva espresso su Twitter tutto il suo entusiasmo per la sua partecipazione al film, diretto da J.J. Abrams e in arrivo nelle sale da mercoledì 18 dicembre.

Nel film torneranno, tra gli altri, John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson e Lupita Nyong'o.

Carrie Fisher tornerà nei panni del generale Organa grazie a diversi filmati di Star Wars girati in precedenza.

Abrams non vede i fan come avversari ma certamente il giudizio degli appassionati sarà determinante per questa chiusura di trilogia. Inoltre Abrams sostiene che niente di quello che si è visto in Gli Ultimi Jedi è irreversibile.