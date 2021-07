Richard Dreyfuss torna in azione nel trailer del nuovo film Crime Story

Tra gli ultimi lavori di Richard Dreyfuss c'è il film Netflix Un'ultima risata, ma dal prossimo agosto rivedremo l'attore di Lo Squalo al cinema, in un nuovo action movie dal titolo, per la verità non troppo originale, Crime Story. Nei giorni scorsi Paramount ha pubblicato il trailer ufficiale del film.

Le immagini del trailer sono visibili anche all'interno della notizia. In Crime Story Richard Dreyfuss interpreta un ex malavitoso chiamato Ben Myers, chiamato a vendicarsi di alcuni delinquenti. Nel cast c'è anche Mira Sorvino, nel ruolo della figlia di Myers.

Richard Dreyfuss, 74 anni, ha recitato recentemente anche nell'action thriller Daughter of the Wolf. Premiato con l'Oscar nel 1977 come miglior attore per la sua interpretazione in Goodbye amore mio, ha lavorato con registi del calibro di Mike Nichols (Il laureato), Barry Levinson (Tin Men - 2 imbrogliono con signora) e Martin Ritt (Pazza). Con Steven Spielberg ha recitato anche in Incontri ravvicinati del terzo tipo.

La sinossi ufficiale di Crime Story, al cinema dal prossimo 13 agosto, recita: "Quando l'ex boss della mafia Ben Myers (Dreyfuss) viene preso di mira in una rapina in casa, si scatena in una furia mortale di vendetta. Ma con la sua famiglia nel mirino, Myers deve finalmente affrontare le conseguenze del suo oscuro passato in questo thriller ricco di azione."