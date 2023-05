Richard Dreyfuss contro gli Oscar 2024: 'Le nuove regole inclusive mi fanno vomitare'

E' già polemica per gli Oscar 2024 a causa del nuovo regolamento voluto dall'Academy circa il rispetto di determinate 'quote di diversità' che i film dovranno rispettare per poter rientrare nella categoria Best Picture, e molte personalità di Hollywood non l'hanno presa bene.

Tra questi c'è certamente Richard Dreyfuss, mitico protagonista - tra i tanti titoli della sua carriera - anche di due Spielberg d'antologia come Lo squalo e Incontri ravvicinati del terzo tipo, che in una recente intervista si è scagliato in maniera netta contro le nuove regole volute dall'Academy che entreranno in vigore dall'edizione del prossimo anno. Parlando a PBS, la star ha dichiarato: “Mi fanno letteralmente vomitare. Questa è una forma d'arte ... se sono un artista, nessuno dovrebbe dirmi che la mia arte deva cedere il passo all'idea più recente e attuale di cosa sia la moralità."

Il nuovo regolamento dell'Academy per ottenere l'idoneità all'Oscar per il miglior film prevede il rispetto di una serie di 'quote di inclusività', con ogni produzione che dovrà raccontare una storia incentrata su un gruppo sotto-rappresentato o, in alternativa, assumere all'interno della troupe un dato numero di individui per raggiungere una certa percentuale di diversità. L'obiettivo è quello di creare più assunzioni 'inclusive', ma molti si stanno domandando quale sia il confine: si è disposti a sacrificare il talento a discapito della diversità? Può (o deve) l'inclusività essere il primo standard di assunzione, anche davanti alla meritocrazia?

Gli Oscar 2024 si terranno il 10 marzo prossimo, ma la strada che ci condurrà al Dolby Theatre è già infuocata.