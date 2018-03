Richard Dreyfuss entra nel cast dell'action thriller intitolato Daughter of the Wolf

(Jaws, Mr. Holland's Opus) è stato scritturato come membro del cast del nuovo thriller d'azione intitolato Daughter of the Wolf. Ad accompagnare Dreyfuss, ci sono Gina Carano (Fast & Furious 6, Haywire) e Brendan Fehr (Final Destination, Roswell).

Anton Gillis-Adelman (Designated Survivor, Birthmarked) e Sydelle Noel (Glow, Black Panther) completano il cast.

Daughter of the Wolf è una produzione di Minds Eye Entertainment e Falconer Pictures, con il sostegno di VMI Worldwide e QME Entertainment. Il casting arriva con l'annuncio che è anche iniziata la fotografia principale del film.

La trama: l'ex specialista militare, Clair Hamilton, torna a casa dalla sua missione in Medio Oriente per via della recente notizia della morte di suo padre. Tutto solo per trovarsi in contrasto con suo figlio adolescente di 13 anni, Charlie. Quando si sparge la voce della grande eredità di Clair, Charlie viene rapito e tenuto in ostaggio da una banda locale guidata da una misteriosa figura conosciuta solo con il nome di "Padre".

Disperata, per salvare suo figlio, Clair cattura uno dei rapitori e lo costringe a guidarla in un pericoloso viaggio nelle montagne dell'Alaska. Con una tempesta invernale che si avvicina, le probabilità di sopravvivenza cominciano a diminuire. Per salvare suo figlio, deve formare un'improbabile alleanza con il rapitore e sopravvivere allo "stato brado" nel lontano Nord.

David Hackl è alla regia da uno script scritto da Nika Agiashvili.

Kevin Dewalt, Danielle Masters e Benjamin Dewalt dela Minds Eye Entertainment sono produttori della pellicola, con Doug Falconer della Falconer Pictures e VMI Worldwide in associazione con Invico Capital e The Fyzz Facility. Andre Relis, Jason Brooks, Allison Taylor, Wayne Marc Godfrey, Robert Jones, Robert Bricker, Marcel Leblanc, Charles Saikaley, Tamer Abaza, Craig Baumgarten, Berry Meyerowitz, Nika Agiashvili e David Hackl sono produttori esecutivi.