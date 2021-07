Richard Donner, il tributo di Steven Spielberg:'Era il Goonie più grande di tutti!'

Hollywood da qualche ora è in lutto per la scomparsa del regista Richard Donner, noto per i tantissimi cult diretti soprattutto tra gli anni '80 e gli anni '90. In queste ore sui social e sui siti internazionali si stanno diffondendo i ricordi e i tributi di chi ha lavorato al fianco di Donner nel corso della sua lunghissima carriera.

Danny Glover e Mel Gibson hanno salutato Richard Donner, dal quale sono stati diretti nella saga di Arma Letale.

Tra i ricordi dedicati a Donner si fa largo quello dell'amico e collega Steven Spielberg, in una dichiarazione rilasciata a Variety.



"Dick aveva una padronanza così potente dei suoi film ed era così dotato in tanti generi. Essere nella sua cerchia era come uscire con il tuo allenatore preferito, il professore più intelligente, il motivatore più feroce, l'amico più accattivante, l'alleato più fedele e, ovviamente, il Goonie più grande di tutti. Era un ragazzino. Tutto cuore. Tutto il tempo. Non posso credere che se ne sia andato, ma la sua risata roca e cordiale rimarrà sempre con me" ha dichiarato il regista.

Tra le altre star che hanno ricordato Donner, anche Sylvester Stallone, con lui in Assassins (1995):"Mi è piaciuto lavorare con Dick Donner. Era un uomo estremamente talentuoso! Grande senso dell'umorismo, la sua grande risata era come un tuono".



Toccante anche il saluto di Kevin Feige a Richard Donner, nel quale racconta l'ispirazione che il lavoro del regista gli ha conferito nel corso della sua crescita.