Richard Donner non corregge Scorsese: 'Cinecomic? Solo ogni tanto esce una buona storia'

La polemica tra Martin Scorsese e il mondo dei cinecomic è stata una delle discussioni più accese degli ultimi anni, con i fan Marvel e un bel po' di addetti ai lavori pronti ad invitare il grande regista a correggere il tiro e a mostrare maggior rispetto per uno dei maggiori filoni dell'intrattenimento cinematografico contemporaneo.

Scorsese, come ricorderete, aveva definito i film del Marvel Cinematic Universe e tutti quelli appartenenti allo stesso filone come dei parchi divertimenti che ben poco avrebbero a che fare con il vero mondo del cinema.

Dichiarazioni alle quali si accoda, seppur in maniera meno guerrafondaia, il regista di Superman e Arma Letale Richard Donner: "Beh, mi piacerebbe poter fare un giro in uno di quei parchi a tema" ha esordito il regista, per poi entrare più nel merito della questione: "Il problema è che spesso, quando nella nostra industria le nuove tecnologie diventano alla portata di tutti, poi vengono largamente abusate. Ma allo stesso tempo, ogni tanto, da alcuni di questi film escono fuori delle belle storie".

Insomma, un parere decisamente più diplomatico che, però, non disdegna una frecciatina alla qualità di buona parte dei cinecomic. A proposito di Marvel, intanto, pare che Joseph Gordon-Levitt sia in trattative per entrare nell'MCU; vediamo, invece, cos'è quel misterioso film tra Black Panther 2 e Captain Marvel 2.