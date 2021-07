Richard Donner è morto: addio al regista di Superman e Arma Letale

Non è mai un bel momento quello in cui tocca dire addio ad un grande artista: le lacrime hanno però un sapore ancora più amaro quando l'artista in questione ha dato vita a opere entrate nell'immaginario collettivo e capaci di segnare l'infanzia di milioni di fan in tutto il mondo. Una categoria in cui Richard Donner rientra appieno.

Donner si è infatti spento in queste ore all'età di 91 anni: il regista aveva detto addio al set da un bel po' di tempo, pubblicando nel 2006 il suo ultimo film Solo 2 Ore. Attualmente non si conoscono ancora le cause del decesso, che presumibilmente verranno comunicate soltanto nelle prossime ore.

Nato il 24 aprile del 1930 a New York, Donner ha lasciato la sua firma indelebile nella storia della settima arte grazie a film che difficilmente verranno dimenticati: il suo Superman con il volto di Christopher Reeve resta ancora oggi l'incarnazione perfetta del supereroe secondo gran parte dei fan, mentre è impossibile non citare un cult del cinema action come Arma Letale o quel capolavoro del cinema per ragazzi che è I Goonies.

Resteremo dunque in attesa di ulteriori informazioni riguardo questa triste notizia. Nell'attesa, per ricordare quest'indimenticabile regista, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sul Superman di Richard Donner.