Richard Donner, Mel Gibson e Danny Glover omaggiano il regista di Arma Letale

I due protagonisti di Arma Letale, Mel Gibson e Danny Glover, hanno ricordato il regista Richard Donner, scomparso ieri all'età di 91 anni. Donner ha diretto titoli iconici del cinema anni '80 e '90, tra cui proprio la saga action con protagonisti Gibson e Glover. Entrambi gli attori, intimi amici del regista, hanno voluto dedicargli un pensiero.

Danny Glover, che ottenne grande successo grazie al ruolo di Roger Murtaugh nella saga, ha ricordato Richard Donner scomparso ieri:"Il mio cuore è spezzato. Lavorare con Dick Donner, Mel Gibson e il team di Arma Letale è stato uno dei momenti che mi hanno reso più orgoglioso in tutta la mia carriera. Gli sarò sempre grato per il fatto che Dick si sia sinceramente preso cura di me, della mia vita e della mia famiglia. Eravamo amici e ci volevamo bene ben oltre la collaborazione sullo schermo e il successo che Arma Letale ci ha portato. Mi mancherà molto".



Affranto anche la co-star, Mel Gibson:"Donner! Amico mio, mio mentore. Oh, le cose che ho imparato da lui! Tagliava il suo stesso talento e la sua enorme grandezza con un'enorme umiltà, definendo sé stesso 'un mero vigile del traffico'. Lasciava il suo ego all'ingresso e pretendeva che anche gli altri facessero così. Era magnanimo d'animo e di cuore, e si dava a tutti quelli che conosceva. Se impilassimo tutte le cose buone che ha fatto, la pila arriverebbe a zone inesplorate del firmamento. Mi mancherà tantissimo, con tutto quel suo umorismo malizioso e la sua saggezza".



Qualche settimana Corey Feldman aveva parlato di Richard Donner e della delusione di sapere che avrebbe diretto Arma Letale 5 e non I Goonies 2.