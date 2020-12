Richard Donner, cosa pensa il regista di Superman della la Snyder Cut di Justice League?

Nel corso di una recente intervista promozionale Richard Donner, regista dei film originali di Superman, ha commentato l'imminente uscita di Zack Snyder's Justice League, versione integrale e originale del cinecomic DC Films del 2017.

Considerato il passato di Donner con Superman II e la famosa The Donner Cut, uscita in DVD nel 2006 a distanza di tantissimi anni dal film originale, The Telegraph ha chiesto al regista di valutare il dilemma di Snyder, che è stato il primo nella storia del cinema a dirigere un film tre anni l'uscita dello stesso.

Donner, che ora ha 90 anni ed è considerato un anziano statista del cinema di supereroi, ha ammesso di non avere familiarità con i dettagli della situazione, ma in linea di principio si è detto a favore della Snyder Cut. Il regista ha definito "meraviglioso" il fatto che a Snyder sia stata data l'opportunità di completare la sua visione per Justice League, anche se allo stesso tempo si è detto scettico nei confronti dei supereroi "oscuri" -

Ricordiamo che, tra la rimozione delle riprese effettuate da Joss Whedon e l'aggiunta di tutto il materiale scartato dalla prima sessione della produzione più le nuove aggiunte realizzate nei mesi scorsi, le differenze tra Justice League 2017 e Justice League 2021 dovrebbero rappresentare uno dei cambiamenti più significativi di sempre per un film tra versione cinematografica e director's cut. L'uscita è prevista per un non meglio specificato marzo 2021.

Per altre letture: