Rich Flu, Macaulay Culkin, Daniel Bruhl e Rosamund Pike nel film su una strana epidemia

Parlare di epidemie e simili in un film potrebbe risultare banale, visto il periodo che stiamo vivendo da ormai più di due anni: Galder Gatzelu-Urrutia vuole però tentare comunque l'impresa, e decide di farlo in maniera decisamente singolare in questo Rich Flu, thriller che potrà contare su un cast davvero niente male.

Protagonisti del film presentato al Cannes Market saranno infatti Daniel Bruhl (Goodbye Lenin, Bastardi Senza Gloria, ma anche varie comparse nell'MCU nel ruolo del Barone Zemo), Rosamund Pike (Gone Girl - L'Amore Bugiardo, Orgoglio e Pregiudizio) e Macaulay Culkin, l'indimenticabile Kevin di Mamma ho Perso l'Aereo che, stando alle ultime voci, sarebbe anche prossimo alle nozze.

Ma parlavamo di epidemie: in Rich Flu, infatti, i nostri protagonisti saranno alle prese con una strana malattia che, stando a quanto si apprende dalla sinossi, sembrerebbe prendere di mira soltanto le persone più ricche e potenti in ordine decrescente di ricchezza; prevedibili le conseguenze in termini di economia, con miliardari e milionari di tutto il mondo pronti a sbarazzarsi di ogni ricchezza.

Insomma, il clima pandemico c'è tutto, ma fortunatamente di COVID in questo caso non c'è traccia! Qui, nell'attesa, vi lasciamo comunque un nostro approfondimento su Daniel Bruhl e sui ruoli che ne hanno lanciato la carriera.