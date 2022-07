La ricetta italiana: record di visualizzazioni per il film cinese ambientato a Roma!

Dopo l’emozionante apertura alla 24a edizione del Far East Film Festival di Udine e l’uscita in Cina in ben 9000 sale a giugno, quando ha totalizzato 500.000 presenze solo nel primo weekend, la commedia romantica La ricetta italiana prosegue il suo successo anche in streaming.

Grazie all’accordo con il leader di mercato YOUKU (che vanta 270 milioni di abbonati) il film è stato reso fruibile sulle maggiori piattaforme di streaming cinesi, e nei primi 10 giorni ha raggiunto 75 milioni di visualizzazioni su MIGU (il principale streamer cinese appartenente a China Mobile) ed è al primo posto della playlist di film romantici su iQiyi, l’equivalente locale di Netflix.

Continua quindi il successo di questo progetto pionieristico che, puntando sui sentimenti, promuove la bellezza e le eccellenze del nostro paese presso decine di milioni di spettatori e possibili turisti cinesi: dalle location (dai Fori Imperiali alla scalinata di Trinità dei Monti, da Castel S. Angelo, alla Fontana di Trevi fino alle passeggiate del lungo Tevere), alla cucina (Antonino Cannavacciuolo è la figura mentore della protagonista aspirante chef), dalla troupe e team creativo tutto italiano fino, aspetto non certo consueto, al fronte produttivo. La ricetta italiana - che rappresenta un esempio di eccellenza industriale italiana esportata nel primo mercato cinematografico al mondo - è infatti una vera coproduzione Italia, Cina e Germania: sul fronte italiano il film è prodotto da Orisa Produzioni di Cristiano Bortone e Dauphine Film Company di Roberta Manfredi e Alberto Simone, con Rai Cinema, con il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione di vari sponsor fra cui Gruppo Piaggio (Vespa), Aperol Spritz, Stellantis (Jeep, Maserati), Aeroporti di Roma, Lagostina, Gambero Rosso, La Parrina e Hotel de la Ville, un hotel Rocco Forte.

Per altre notizie dall'oriente, guardate il trailer di Nido di vipere, noir sud-coreano presentato al Far East Festival 2020 e in uscita nelle sale italiane a partire dal prossimo 15 settembre.