Alla ricerca di Nemo, la storia del sequel mai realizzato dalla Pixar

Dopo che Alla ricerca di Nemo ottenne il secondo miglior incasso globale del 2003, dietro solo al leggendario Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re, la Pixar non perse tempo e mise in cantiere un sequel che avrebbe proseguito la storia di Marlin e suo figlio.

Molti anni prima di avviare lo sviluppo di Alla ricerca di Dory, infatti, la casa di animazione lanciò un nuovo studio, Circle 7 Animation, a cui affidò la realizzazione di seguiti quali Toy Story 3, Monster & Co. 2 e Alla ricerca di Nemo 2. Tuttavia, Circle 7 Animation venne chiuso nel 2006 in seguito all'acquisizione da parte di Disney, che modificò i piani per tutti e tre i progetti.

Nel caso di Alla ricerca di Nemo, il sequel avrebbe raccontato una trama completamente diversa rispetto a quanto visto nel film del 2016. Invece che seguire il rapimento di Dory, infatti, la pellicola avrebbe invertito i ruoli del primo capitolo mettendo Nemo sulle tracce del padre scomparso. Questo scenario avrebbe portato il piccolo e Dory in un viaggio alla ricerca di Marlin, a cui si sarebbe unito anche il gemello perduto di Nemo, Remy.

Alla fine, come detto, il sequel in questione è stato completamente scartato per lasciare spazio anni dopo alla realizzazione di Alla ricerca di Dory. Una decisione che in ogni caso si è tramutata in un ennesimo successo per la compagnia, visto che il film è riuscito a superare il miliardo di dollari incassati al box office.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Alla ricerca di Dory.