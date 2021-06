Quanto è ricco Arnold Schwarzenegger? Scoprite il patrimonio dell'attore

Qualche soddisfazione, nel corso della sua vita, Arnold Schwarzenegger se l'è tolta eccome: la star di Terminator ha inanellato una sfilza mica male di successi sul grande schermo, ai quali ha saputo alternare anche risultati strabilianti nel campo del bodybuilding e più che soddisfacenti persino in politica.

Insomma, il nostro Arnold ha fatto tutto ciò che doveva per meritarsi una vecchiaia serena e agiata. È qui, dunque, che entra in gioco la nostra curiosità: a quanto ammonta, ad oggi, il patrimonio netto dell'attore di Terminator, I Mercenari e Junior?

Partito da una paga piuttosto umile per l'ambiente hollywoodiano (per il primo Terminator l'attore guadagnò circa 75.000 dollari a fronte di uno dei più grandi successi firmati James Cameron), il nostro ha ovviamente visto il suo conto in banca crescere esponenzialmente nel giro di qualche anno, arrivando a cifre decisamente più in linea con la media dei suoi colleghi.

Secondo BankRate, dunque, il patrimonio attuale di Arnold Schwarzenegger si aggirerebbe intorno ai 400 milioni di dollari. Una cifra che dovrebbe bastare a garantire al nostro cyborg preferito una serena pensione, non trovate? Problemi economici a parte, comunque, recentemente ci siamo chiesti perché mai tutti i T800 di Terminator abbiano il volto di Arnold Schwarzenegger.