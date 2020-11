Riccardo Scamarcio, sfiorata la rissa con Brenno Placido sul set: 'Ti prendo a schiaffi'

La lavorazione de L'Ombra di Caravaggio, il film di Michele Placido dedicato al celebre pittore del '500, è finita sotto i riflettori per una "lite furibonda" tra Riccardo Scamarcio e Brenno Placido, il figlio del regista.

Secondo quanto raccontato da Libero (via Il Fatto Quotidiano), i due attori sono arrivati a urlarsi in faccia richiedendo l'intervento di alcuni tecnici del film. Tutto è iniziato da una divergenza di opinioni sul modo di girare una scena: Scamarcio sosteneva che il collega non avesse compreso il senso dei dialoghi e non stesse dando la giusta intonazione. A quel punto Brenno avrebbe sbottato: "Va bene, basta. Giriamola come vuole Riccardo...".

Non contento della reazione, Scamarcio avrebbe replicato: "Non ti azzardare a ripetere una cosa così. È scritto sul copione come dobbiamo farla, non mi sto inventando nulla. Se non la pianti ti prendo a schiaffi...". Stando al report, in quel momento il regista non era presente sul set perché avrebbe lasciato volutamente i due attori a sbrigarsela da soli.

Nel film, che esplorerà le profonde contraddizioni e l'animo tormentato del celebre artista, Michelangelo Merisi sarà interpretato proprio da Scamarcio, mentre Placido Jr. vestirà i panni di Ranuccio Tommassoni, il giovane ternano ucciso da Caravaggio e per il quale quest'ultimo fu condannato a decapitazione.



Vi ricordiamo che Scamarcio è apparso di recente nell'horror targato Netflix Il Legame.