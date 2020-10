Riccardo Scamarcio, un nuovo film su Netflx: arriva l'horror Il Legame

È in streaming su Netflix da oggi, venerdì 2 ottobre, Il Legame, debutto alla regia di Domenico De Feudis, già assistente di Paolo Sorrentino in alcuni film tra cui La Grande Bellezza. Protagonista del film è Riccardo Scamarcio, che recita con l'argentina Mia Maestro (I diari della motocicletta).

Il Legame è descritto come un thriller dalle venature horror. La sinossi ufficiale pubblicata da Netflix recita: "Dopo tanto tempo, Francesco (Riccardo Scamarcio) ritorna nel suo paese d'origine in Puglia per presentare alla sua famiglia la compagna Emma (Mia Maestro) e Sofia, la figlia di 10 anni. Questo ritorno a casa, però, rende inquieto Francesco, nonostante la felicità della figlia Sofia di poter passare lì le sue vacanze. Ben presto, infatti, cominceranno a succedere cose molto strane... fino alla sparizione di Sofia."

All'interno della news è visibile anche il trailer ufficiale di Il Legame. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche la giovanissima Giulia Patrignani, nel ruolo della figlia di Emma, e Mariella Lo Sardo, in quello della madre di Francesco.

Riccardo Scamarcio, intanto, è impegnato nelle riprese del nuovo film di Michele Placido, L'ombra di Caravaggio, iniziate a Napoli nella seconda metà di settembre. Tra gli ultimi lavori dell'attore pugliese c'è anche Lo Spietato, diretto da Renato De Maria, anch'esso nel catalogo Netflix. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Lo Spietato.