Riccardo Scamarcio è Michelangelo Merisi nel trailer ufficiale de L'ombra di Caravaggio

Goldenart Production e Rai Cinema in queste ore hanno pubblicato il trailer ufficiale del film L'ombra di Caravaggio, nuova opera di Michele Placido con protagonista Riccardo Scamarcio che arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 3 novembre prossimo.

Il film esplora l’intricata e avventurosa esistenza di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, già una popstar al suo tempo, raccontato nelle sue profonde contraddizioni e nelle oscurità del suo impenetrabile tormento: ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo, il Caravaggio che Placido mette in scena è un artista maledetto dal talento assoluto, ma soprattutto una rockstar ante litteram, un 'rebel without a cause' costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata – con le sue donne e i suoi demoni - in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un’icona affascinante e universale.

Nei panni del celebre pittore Riccardo Scamarcio, affiancato da un cast internazionale che include anche Louis Garrel e Isabelle Huppert, oltre a Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni e Lolita Chammah, ai quali si aggiungono anche Alessandro Haber, Moni Ovadia, Brenno Placido, Maurizio Donadoni, Lorenzo Lavia, Gianfranco Gallo e tanti altri.

Ricordiamo che Riccardo Scamarcio molto presto sarà visto anche in 2 Win di Stefano Mordini, che lo ha già diretto in Pericle il nero, Il testimone invisibile e Gli infedeli.