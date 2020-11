Riccardo Scamarcio, primo compleanno da papà: 'Ma non chiedetemi di mia figlia'

Tutti i compleanni sono giorni speciali, ma qualcuno lo è un po' più degli altri: per informazioni chiedere a Riccardo Scamarcio, che oggi spegne le sue prime 41 candeline e che, nonostante la cifra dispari non lasci pensare a nessun particolare traguardo, difficilmente dimenticherà questo giorno.

Per l'ex-star di Tre Metri Sopra il Cielo e Ho Voglia di Te, infatti, si tratta del primo compleanno da papà: il nostro Riccardo ha infatti salutato lo scorso luglio la nascita della sua primogenita avuta dall'attuale compagna Angharad Wood.

Sul lieto evento, però, Scamarcio ha voluto mantenere il massimo riserbo: "Chiedetemi tutto tranne di mia figlia. Abbiamo scelto il nome, ma non ve lo dirò" ribadiva l'attore ai giornalisti la scorsa estate (il nome di Emily, infine, trapelò qualche giorno dopo ad opera dei paparazzi che scattarono le prime foto ai neogenitori insieme alla loro piccola.

L'attore di Loro non vuole sbottonarsi neanche sulla relazione con Angharad: Scamarcio non ha infatti smentito né confermato in alcun modo le voci che vorrebbero i due convolati a nozze in gran segreto. Con il gossip, d'altronde, il nostro Riccardo ha dovuto aver a che fare sin dagli inizi della sua carriera, quando la sua relazione con Valeria Golino era uno degli argomenti preferiti dei giornali di gossip: più che comprensibile, insomma, il nutrire una certa stanchezza al riguardo. Qui, intanto, trovate la nostra recensione de Il Legame, l'horror con protagonista Riccardo Scamarcio.